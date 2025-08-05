İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ağustos 2025 Salı / 11 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6892
  • EURO
    47,0323
  • ALTIN
    4409.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'dan İspanya çıkarması! 2 yıldız için düğmeye basıldı
Spor

Trabzonspor'dan İspanya çıkarması! 2 yıldız için düğmeye basıldı

Kanat ve orta saha takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor'un rotası İspanya oldu. Bordo mavili ekip, Villarreal'den Danjuma ve Valencia'dan Almeida için düğmeye bastı. Trabzonspor iki ismi kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. İşte detaylar...

AKŞAM5 Ağustos 2025 Salı 08:59 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan İspanya çıkarması! 2 yıldız için düğmeye basıldı
ABONE OL

Kanat ve orta saha almak isteyen Trabzonspor, İspanya çıkarmasına başladı. Karadeniz ekibi, Villarreal'de forma giyen Nijerya asıllı Hollandalı kanat oyuncusu Arnaut Danjuma ile görüşme halinde. Danjuma için istenen rakam ise 5 milyon euro. Valencia'nın 25 yaşındaki Portekizli orta sahası Andre Almeida ise daha maliyetli. Valencia, 2022'de aldığı Almeida için 10 milyon euro talep ediyor. Fırtına; iki oyuncuyu maliyetleriyle birlikte toplamda 10 milyon euroya bitirmeyi hedefliyor. Fatih Tekke, transferlerin bir an önce takıma katılmasını istiyor.

LYON İŞİ BOZDU

Bordo-Mavililer'in Bouachari transferinde Lyon süreci sekteye uğrattı. St. Etienne forması giyen 23 yaşındaki Faslı futbolcuya Lyon da talip oldu. Fransa'yı öncelik yapan Benjamin Bouchouari'nin kafası karıştı...

ÖNERİLEN VİDEO

Kavurucu sıcaklara yağmur arası: Beklenen yağış başladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.