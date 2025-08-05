Kanat ve orta saha almak isteyen Trabzonspor, İspanya çıkarmasına başladı. Karadeniz ekibi, Villarreal'de forma giyen Nijerya asıllı Hollandalı kanat oyuncusu Arnaut Danjuma ile görüşme halinde. Danjuma için istenen rakam ise 5 milyon euro. Valencia'nın 25 yaşındaki Portekizli orta sahası Andre Almeida ise daha maliyetli. Valencia, 2022'de aldığı Almeida için 10 milyon euro talep ediyor. Fırtına; iki oyuncuyu maliyetleriyle birlikte toplamda 10 milyon euroya bitirmeyi hedefliyor. Fatih Tekke, transferlerin bir an önce takıma katılmasını istiyor.

LYON İŞİ BOZDU

Bordo-Mavililer'in Bouachari transferinde Lyon süreci sekteye uğrattı. St. Etienne forması giyen 23 yaşındaki Faslı futbolcuya Lyon da talip oldu. Fransa'yı öncelik yapan Benjamin Bouchouari'nin kafası karıştı...