Trabzonspor'dan John Ogu hamlesi
Sezon sonu için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor yönetimi, bir süredir Nwakaeme'nin eski takımından yakın arkadaşı olan John Ogu'yu takip altında tutuyordu.
30 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun Hapoel Beer Sheva ile bitecek sözleşmesini yenilememe kararı alması üzerine harekete geçen bordo-mavililer, ilk teklifi yapmaya hazırlanıyor. Orta sahanın her bölgesinde oynayabilen John Ogu'ya Nwakaeme'nin de Trabzonspor'la ilgili olumlu referanslar verdiği öğrenildi.
(Sabah)
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