Trabzonspor'dan John Ogu hamlesi

30 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun Hapoel Beer Sheva ile bitecek sözleşmesini yenilememe kararı alması üzerine harekete geçen bordo-mavililer, ilk teklifi yapmaya hazırlanıyor. Orta sahanın her bölgesinde oynayabilen John Ogu'ya Nwakaeme'nin de Trabzonspor'la ilgili olumlu referanslar verdiği öğrenildi.

(Sabah)