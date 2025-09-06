İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2025 Cumartesi / 14 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,291
  • EURO
    48,434
  • ALTIN
    4756.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'dan kaleci harekatı! Andre Onana sürprizi
Spor

Trabzonspor'dan kaleci harekatı! Andre Onana sürprizi

Uğurcan Çakır'ı 27.5 milyon euroya Galatasaray'a gönderen Trabzonspor, kaleci transferi için düğmeye bastı. Bordo-mavililer, Manchester United'ın kalecileri Andre Onana ve Altay Bayındır için de devrede.

Akşam6 Eylül 2025 Cumartesi 08:21 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan kaleci harekatı! Andre Onana sürprizi
ABONE OL

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ı 27.5 milyon euro bedelle Galatasaray'a yolladıktan hemen sonra yeni kaleci arayışına başladı. Bordo-Mavililer'in, yerli olarak Deniz Ertaş'ı listesine yazdığı bildirildi. Konyaspor'un 20 yaşındaki genç kalecisi de Fırtına'ya gitme konusunda oldukça istekli. Fakat Trabzonspor Yönetimi, tüm adaylarla görüşme gerçekleştirecek ve kararını sonrasında verecek.

İngiliz basınındaki haberlere göre; Manchester City'nin 32 yaşındaki file bekçisi Stefan Ortega da Bordo-Mavililer'in radarında. Alman kaleciye teklif yapan Karadeniz temsilcisi, Manchester United'ın iki eldiveni için de devrede. Sky Sports'a göre; Kırmızı Şeytanlar'da performansıyla tartışma konusu olan Andre Onana ve Altay Bayındır, Türkiye'ye gelebilir. Özellikle eski Fenerbahçeli Bayındır ile temasların kurulduğu ve 27 yaşındaki oyuncunun ülkesine geri dönmek isteyebileceği vurgulandı. Fırtına, kısa süre içerisinde kaleci takviyesini gerçekleştirmek için yoğun mesai harcıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Durakta dehşet! Otobüs şoförünü camdan bıçakladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.