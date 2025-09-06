Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ı 27.5 milyon euro bedelle Galatasaray'a yolladıktan hemen sonra yeni kaleci arayışına başladı. Bordo-Mavililer'in, yerli olarak Deniz Ertaş'ı listesine yazdığı bildirildi. Konyaspor'un 20 yaşındaki genç kalecisi de Fırtına'ya gitme konusunda oldukça istekli. Fakat Trabzonspor Yönetimi, tüm adaylarla görüşme gerçekleştirecek ve kararını sonrasında verecek.

İngiliz basınındaki haberlere göre; Manchester City'nin 32 yaşındaki file bekçisi Stefan Ortega da Bordo-Mavililer'in radarında. Alman kaleciye teklif yapan Karadeniz temsilcisi, Manchester United'ın iki eldiveni için de devrede. Sky Sports'a göre; Kırmızı Şeytanlar'da performansıyla tartışma konusu olan Andre Onana ve Altay Bayındır, Türkiye'ye gelebilir. Özellikle eski Fenerbahçeli Bayındır ile temasların kurulduğu ve 27 yaşındaki oyuncunun ülkesine geri dönmek isteyebileceği vurgulandı. Fırtına, kısa süre içerisinde kaleci takviyesini gerçekleştirmek için yoğun mesai harcıyor.