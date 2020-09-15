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Spor

Trabzonspor'dan Kamil Ahmet ve Ekuban açıklaması

Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Çelik, Kamil Ahmet Çörekçi ve Caleb Ekuban'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

AA15 Eylül 2020 Salı 15:51 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 15:51
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Trabzonspor'un, Beşiktaş maçında sakatlanan futbolcuları Kamil Ahmet Çörekçi ve Caleb Ekuban'ın tedavisine başlandı.

Kulüp doktoru Hakan Çelik, bordo-mavili kulübün internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, Kamil Ahmet Çörekçi'nin Beşiktaş maçında sağ baldırına aldığı darbe sonrası oyundan alındığını belirtti.

Çörekçi'nin yapılan muayene ve MR incelemeleri neticesinde birinci derece kas yaralanması ve kanama tespit edildiğini vurgulayan Çelik, futbolcunun tedavisine başlandığını aktardı.

Çelik, Caleb Ekuban'ın da aynı maçta sağ kalçasına aldığı darbe sonucu sakatlandığını anımsatarak, "Futbolcumuzun yapılan muayene ve MR incelemeleri neticesinde uyluk dış rotator kasında kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadesini kullandı.

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