İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2025 Çarşamba / 26 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9311
  • EURO
    47,7245
  • ALTIN
    4399.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'dan KAP açıklaması geldi! İşte Christ Inao Ouali'nin maliyeti
Spor

Trabzonspor'dan KAP açıklaması geldi! İşte Christ Inao Ouali'nin maliyeti

Trabzonspor, Bastia'dan Christ Inao Ouali'nin 5.5 milyon Euro'ya transfer olduğunu KAP'a duyurdu. Fransız ekibi, sonraki satıştan yüzde 20 pay elde edecek.

AA20 Ağustos 2025 Çarşamba 16:49 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan KAP açıklaması geldi! İşte Christ Inao Ouali'nin maliyeti
ABONE OL

Trabzonspor Kulübü, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Bastia'dan 19 yaşındaki Christ Ravynel Inao Oulai ile 5 yıllık anlaşma yaptı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, orta saha oyuncusunun kulübü Bastia ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Anlaşmaya göre SC Bastia Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 5,5 milyon avro dört taksit halinde ödenecektir. Ayrıca futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, iş bu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 20'si ödenecektir." denildi.

Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya 2025-2026 sezonu için 400 bin avro, 2026-2027 sezonu için 450 bin avro, 2027-2028 sezonu için 500 bin avro, 2028-2029 sezonu için 600 bin avro, 2029-2030 sezonu için 650 bin avro garanti ücret ödeneceği bildirildi.

Öte yandan, menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4'ü oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Geceyi gündüze çeviren meteor! Ateş topu gökyüzünü aydınlattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.