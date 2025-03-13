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Spor

Trabzonspor'dan KAP açıklaması geldi! İşte Fatih Tekke'nin sözleşme detayları

Trabzonspor,yeni teknik direktörü Fatih Tekke'nin sözleşme detayları KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada deneyimli çalıştırıcı ile 4,5 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ13 Mart 2025 Perşembe 15:41 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan KAP açıklaması geldi! İşte Fatih Tekke'nin sözleşme detayları
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Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi.

Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fatih Tekke ve ekibi ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Sözleşmeye ilişkin ayrıca, "Sayın Tekke ve ekibine, yıllık 30.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Her sezon için garanti ücret artışı, bir önceki sezondaki tutarın %20 oranında arttırılması suretiyle uygulanacaktır." ifadeleri yer aldı.

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