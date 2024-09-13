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  • Trabzonspor'dan KAP açıklaması geldi! İşte Şenol Güneş'in sözleşme detayları
Spor

Trabzonspor'dan KAP açıklaması geldi! İşte Şenol Güneş'in sözleşme detayları

Teknik direktör Şenol Güneş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Trabzonspor KAP açıklamasını yaptı. Yapılan açıklamada bordo mavili ekibin deneyimli çalıştırıcıya yıllık 50 milyon TL ödeme yapacağı bildirildi. İşte detaylar...

13 Eylül 2024 Cuma 12:04 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan KAP açıklaması geldi! İşte Şenol Güneş'in sözleşme detayları
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Trabzonspor, Şenol Güneş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

KAP'a yapılan bildiride deneyimli teknik adama yıllık 50 milyon TL ödeneceği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre;

Sayın Güneş'e;

2024-2025 sezonu için 50 milyon TL garanti ücret,

2025-2026 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir.

Opsiyon hakkının kullanılması halinde;

2026-2027 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir."

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