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Spor

Trabzonspor'dan koordinasyon ve pas çalışması

Trabzonspor, Süper Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği tek antrenmanla sürdürdü.

AA27 Mart 2021 Cumartesi 15:14 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 15:14
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Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından, koordinasyon, pas ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Dar alan oyunlarıyla devam eden idman, çift kale maçla son buldu.

Milli oyuncuların yer almadığı antrenmanda sakatlığı devam eden Hüseyin Türkmen takımdan ayrı koştu. Norveçli oyuncu Anders Trondsen de bir süre takımla çalıştıktan sonra bireysel antrenmana devam etti. Berat Özdemir ve Abdülkadir Ömür'ün de salonda çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Trabzonspor, yarını izinli geçirdikten sonra pazartesi günü çalışmalarına devam edecek.

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