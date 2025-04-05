Trabzonspor'a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü bir haber geldi.

Bordo mavililer, 24 yaşındaki futbolcunun sağ ayak birinci parmağında yaygın kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Bu nedenle Muhammed Cham, 6 Nisan Pazar günü Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın, Sipay Bodrum FK ile oynadığı maç sonrasında ağrı hisseden oyuncumuz Muhammed Cham'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ ayak birinci parmağında yaygın kemik ödemi tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"