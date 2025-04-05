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Spor

Trabzonspor'dan kötü haber! Fenerbahçe maçında oynayamayacak

Trabzonspor, Bodrum FK maçından sonra ağrı hisseden Muhammed Cham için açıklama yaptı. Buna göre Cham'ın, sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe maçında oynayamayacağı öğrenildi.

Haber Merkezi5 Nisan 2025 Cumartesi 14:07 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan kötü haber! Fenerbahçe maçında oynayamayacak
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Trabzonspor'a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü bir haber geldi.

Bordo mavililer, 24 yaşındaki futbolcunun sağ ayak birinci parmağında yaygın kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Bu nedenle Muhammed Cham, 6 Nisan Pazar günü Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın, Sipay Bodrum FK ile oynadığı maç sonrasında ağrı hisseden oyuncumuz Muhammed Cham'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ ayak birinci parmağında yaygın kemik ödemi tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"

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