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Spor

Trabzonspor'dan kötü haber! Tim Jabol Folcarelli'nin son durumu belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Göztepe ile karşılaşacak Trabzonspor'dan kötü haber geldi. Bordo mavili ekipten yapılan açıklamaya göre Adana Demirspor maçında sakatlanan Tim Jabol Folcarelli'nin sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ22 Nisan 2025 Salı 15:32 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan kötü haber! Tim Jabol Folcarelli'nin son durumu belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe'yi konuk edecek Trabzonspor'a Tim Jabol Folcarelli'den kötü haber geldi.

Süper Lig'de Adana Demirspor'la oynanan maçta sakatlanan Folcarelli'nin sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiği belirtildi.

İşte bordo mavili ekibin açıklaması:

Trabzonspor'un açıklamasında, "Futbol A Takımımızın, Adana Demirspor ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Tim Jabol Folcarelli'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." denildi.

Bu sezon başında Trabzonspor'a imza atan Tim Jabol Folcarelli, bordo-mavili takımda 5 maça çıkarken gol veya asist katkısı sağlayamadı.

FATİH TEKKE NE DEMİŞTİ?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasındaki Adana Demirspor maçının ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Folcarelli'nin sakatlığı için şunları söylemişti, "Tam bilemiyoruz durumunu. Çok sıcak. Arka adalesiyle ilgili bir şey söylediler. Zor gözüküyor."

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