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Spor

Trabzonspor'dan Lisandro Semedo sürprizi

Bonservisi Hollanda'nın Fortuna Sittard takımında olan ve Yunan ekibi Ofi Girit'te kiralık olarak forma giyem sol kanat oyuncusu Lisandro Semedo, Trabzonspor'un transfer gündemine girdi.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 10:51 - Güncelleme: 02 Mayıs 2020 Cumartesi 10:51
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Yunanistan'dan To10Sports, Trabzonspor'un Ofi Girit takımında kiralık oynayan Lisandro Semedo ile ilgilendiğini yazdı.

Bonservisi Hollanda'nın Fortuna Sittard takımından olan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusunun, Girit'teki 23 maçta 7 gol ve 3 asistlik performansıyla bordo-mavili ekibi etkilediği belirtildi.

Trabzonspor'un, Yeşil Burun Adaları asıllı Portekizli futbolcu için kulübü Fortuna ile görüştüğü iddia edildi.

Kariyerinde 120 maçta 28 gol+28 asist üreten 24 yaşındaki Semedo, iki kez Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda yer aldı. (Fotomaç)

Adana'da 11 adrese eş zamanlı baskın yapıldı, çok sayıda silah ele geçirildi

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