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Trabzonspor'dan Lukoki hamlesi

BULGARİSTAN ekiplerinden Ludogorets’te forma giyen Jody Lukoki’nin Trabzonspor ile anlaşmak üzere olduğu ileri sürüldü.

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Bulgar medyasına göre, Karadeniz ekibi, Lukoki’nin transferiyle ilgili görüşmelerini sürdürüyor... Haberde, Lukoki’yi sadece Trabzonspor’un değil, Avrupa’dan birkaç takımın da istediği bilgisini paylaştı... Bordo-Mavililer'in, Ocak ayının ilk haftasına kadar oyuncuyu kente getireceği öğrenildi.
 
Asıl olarak sağ kanat oyuncusu olan Lukoki, sol kanat ve forvette de forma giyebiliyor. Bu sezon Avrupa Ligi grup ve elemelerinde toplam 10 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 5 gole imzasını attı.
 
(Güneş)
 

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