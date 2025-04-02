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Spor

Trabzonspor'dan maç sonu hakem tepkisi

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sipay Bodrum FK'yı 3-2 mağlup ettikleri maç sonrası hakem yönetimine tepki gösterdi.

AA2 Nisan 2025 Çarşamba 22:04 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan maç sonu hakem tepkisi
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Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sipay Bodrum FK'yı 3-2 mağlup ettikleri maçta Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ileiki defa konuştuklarını belirterek "Biz sizden bir ayrıcalık istemiyoruz ama bu maçı siz de bizim gibi izlediniz. Artık ben burada iyi niyet aramıyorum." dedi.

Papara Park'taki maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kafkas, "sakin kalmaya çalıştıklarını" söyledi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na maç sonrasında ulaşamadığını aktaran Kafkas, "Gerçekten çok sabırlı bir taraftarımız var, çok sabırlı camiamız var. Efendi bir kulübüz, efendi bir şehiriz ama bir şehrin, camianın sinir uçlarıyla bu kadar oynanmamalı. Sayın Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu arayıp iki defa ulaşmaya çalıştım maçtan sonra, ulaşamadığım için buradan seslenmek istiyorum kendisine." dedi.

Kafkas, stadyumda taraftarların 'TFF istifa' diye bağırmasına işaret ederek, "Sayın başkan, bu şehir sizin şehriniz, bu statta 30 bin kişinin 'TFF istifa' diye bağırması sizin kadar bizi de üzüyor. Çünkü bu kulüpte başkanlık yapmışsınız ve bu başkanlık yaptığınız süreç içerisinde ve sonrasında futbolda adaletinize inandığımız için biz topyekun size destek olduk. Bugün olsa yine size destek oluruz. Çünkü Trabzonspor başkanlık makamını işgal etmişsiniz. Biz sizden bir ayrıcalık istemiyoruz ama bu maçı siz de bizim gibi izlediniz. Maç içinde de hatta iki defa konuştuk. Yani artık ben burada iyi niyet aramıyorum." ifadelerini kullandı.

"ZORBAY KÜÇÜK AMA TRABZONSPOR ÇOK BÜYÜK CAMİA"

Maçın hakemi Zorbay Küçük hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kafkas, "Zorbay küçük ama Trabzonspor çok büyük camia. Bu hakem Trabzon'da gelip maç yönetmeye devam ederse sayın başkan hem siz üzüleceksiniz hem biz üzüleceğiz." diye konuştu.

"Her çektiğimiz sıkıntıyı siz de yaşadığınıza ben inanıyorum, hala inanıyorum." ifadesini kullanan Kafkas, şöyle devam etti:

"Çünkü Trabzonsporluluğunuzu kimseyle tartışmam ama bugün burada yaşananlar, neydi biliyor musunuz aslında yaşanan, bu turu geçmemiz önemli değil. Yarı finalin dizayn edilmesiydi. Bundan sonraki turdaki maçların dizayn edilmesiydi. Saçma sapan sarı kartlar. Kendi sahasında bu kadar seyircinin önünde pozisyonlara girip teknik analiz yapmama gerek yok. Tüm Türkiye izledi zaten ama gerçekten yazık oluyor."

Kafkas, Türk futbolunun gelişmesi adına umutları olduğunu vurgulayarak "Körpecik gençler dün akşam dünyaya Trabzon'dan mesaj verdiler. O elin hakemi gelip burada maç yönetti, hiç kimse ağzını açmadı. Hatalı penaltı verdi, hatalı değerlendirdi ama kimse ağzını açmadı ama burada formsuzluk yok, kötü niyet var. Bunun böyle bilinmesini istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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