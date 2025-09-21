İSTANBUL 26°C / 19°C
21 Eylül 2025 Pazar
Spor

Trabzonspor'dan maç sonu hakem tepkisi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından bordo mavililer, hakem Arda Kardeşler'e sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

21 Eylül 2025 Pazar 00:08
Trabzonspor'dan maç sonu hakem tepkisi
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından bordo mavililer, hakem Arda Kardeşler'e sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan videolu paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Bu görüntü; bir hakemin kötü niyetini ve ahlaka aykırı tavrını en çıplak haliyle ortaya koymuştur. Adalet için, hak için, akıtılan alın teri için; atağımızı kasıtlı olarak engelleyen bu hakem hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'nun derhal harekete geçmesi kaçınılmazdır.

Bu şahsın bir daha Türk futbolunda görev almasına izin verilmemelidir."

