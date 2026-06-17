Trabzonspor'dan Mathias Lövik kararı

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi kadro şekillenmeye devam ediyor.

Transfer dönemine hızlı giren bordo mavililer, bir yandan takviyeler yaparken, diğer yandan da mevcut kadrodaki dengeyi oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yabancı oyuncu sayısında düzenlemeye gitmeyi planlayan Karadeniz ekibinde bazı isimlerin durumu yakından takip ediliyor.

Bek bölgesine Sidny Lopes Cabral'ın transfer edilmesiyle birlikte rekabet seviyesi yükseldi. Mustafa Eskihellaç'ın da bu bölgede alternatif olarak düşünülmesi, teknik heyetin elini güçlendirirken, rotasyondaki oyuncuların geleceğini de gündeme taşıdı.

Bu isimlerden biri de Mathias Lövik oldu. Devre arasında İtalya temsilcisi Parma'dan kadroya katılan Norveçli futbolcunun ayrılık ihtimali masadaki seçenekler arasında yer alıyor.

Bordo-mavili forma altında 17 resmi müsabakada görev alan 22 yaşındaki oyuncu, takımına 2 asistlik katkı verdi.

Lövik'e özellikle İsveç Ligi'nden bazı kulüplerin ilgi gösterdiği öğrenildi. Oyuncunun da kariyerine ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiği ifade ediliyor.

Trabzonspor yönetiminin ise yaklaşık 4 milyon avro bonservis bedeliyle transfer ettiği futbolcu için benzer seviyelerde bir teklif beklediği öğrenildi.