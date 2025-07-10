Trabzonspor'dan Miraç Görkem Artar için taziye mesajı

Trabzonspor, trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Borçka Futbol Okulu sporcularından 12 yaşındaki Miraç Görkem Artar için taziye mesajı yayımladı.

Trabzonspor'un açıklaması:

Miraç Görkem Artar'ı Kaybettik

Borçka Futbol Okulu sporcularımızdan, 12 yaşındaki Miraç Görkem Artar'ın Borçka'da meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Genç sporcumuzun vefatı, camiamızı derin bir yasa boğmuştur.

Yurt dışında bulunan Başkanımız Ertuğrul Doğan, merhum sporcumuzun ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletmiş; acılarını yürekten paylaştığını ve Trabzonspor Kulübü olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Merhum Miraç Görkem Artar'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.