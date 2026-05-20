Süper Lig'de sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Ernest Muçi'nin geleceği belli oldu. Bordo mavili kulüp, başarılı futbolcunun bonservisinin Beşiktaş'tan alındığını duyurdu.
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde;
"Profesyonel futbolcumuz Ernest Muçi'nin kesin transferi konusunda, kiralama sözleşmesinde yer alan kulübümüze ait opsiyon hakkı kullanılmıştır."
BONSERVİSİ 8.5 MİLYON EURO
Öte yandan Beşiktaş cephesiyse Ernest Muçi transferinin mali detaylarını açıkladı. Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş., kulübümüze 8.500.000 Avro + KDV tutarında ödeme yapacaktır" ifadeleri kullanıldı.