İSTANBUL 38°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2024 Salı / 5 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3776
  • EURO
    34,8476
  • ALTIN
    2398.66
  • BIST100
    10027.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'dan Muhammed Cham için teklif
Spor

Trabzonspor'dan Muhammed Cham için teklif

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Clermont'ta forma giyen Muhammed Cham için Trabzonspor'un resmi teklifte bulunduğu ileri sürüldü.

11 Haziran 2024 Salı 11:59 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan Muhammed Cham için teklif
ABONE OL

Fransa'da Clermont formasını giyen Muhammed Cham'ın adı uzunca bir süredir Trabzonspor ile anılıyor. Bordo-mavili kulüp bu transferi bitirmek için menajer Ahmet Bulut'u görevlendirirken, Cham ile ilgili Fransa basınından da iddialı bir haber geldi.

Ülkenin önemli gazetelerinden L'Equipe, Clermont'un 10 numarası Cham için Trabzonspor'un resmi teklif yaptığını duyurdu. Haberin detayında, kırmızılı-siyahlıların Ligue 1'den düşmesi nedeniyle 23 yaşındaki 10 numaranın kalmak istemediği ve Trabzonspor'un teklifine olumlu yanıt verdiği belirtildi.

Avusturya Milli Takımı'nda da oynayan genç futbolcu, geride kalan sezon 33 lig maçında 8 gol attı, 4 de asist yaptı. Clermont ile 2026 yılına kadar sözleşmesi var.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.