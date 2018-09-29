Trabzonspor'dan muhteşem geri dönüş
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti ve puanını 10'a yükseltti.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti ve puanını 10'a yükseltti.
Kasımpaşa, Eduok ve Trezeguet'in golleriyle 2-0 öne geçti. Burak Yılmaz ilk yarının bitimine 1 dakika kala skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.
İkinci yarıda Trabzonspor golcüleriyle sonuca gitti. 53'de Rodallega'nın muhteşem golüyle skoru eşitleyen Trabzonspor 71 ve 73. dakikada Burak Yılmaz'ın golleriyle skoru 4-2 yaptı.
Trabzonspor aldığı galibiyetle puanını 10'a yükseltirken, Kasımpaşa 12 puanda kaldı.
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