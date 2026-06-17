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Spor

Trabzonspor'dan müjdeli haber! UEFA süreci tamamlandı

Trabzonspor, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu ile Temmuz 2023'te imzaladığı yapılandırma anlaşmasındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini açıkladı. Bordo-mavili kulüp, UEFA'dan gelen resmi bildirimle sürecin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

HABER MERKEZİ17 Haziran 2026 Çarşamba 18:35 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan müjdeli haber! UEFA süreci tamamlandı
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Trabzonspor, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu ile imzaladığı yapılandırma anlaşmasına ilişkin sürecin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Bordo mavililerin açıklaması şu şekilde:

"Kamuoyuna Duyuru

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) ile Temmuz 2023'te imzaladığımız yapılandırma anlaşması kapsamındaki tüm yükümlülüklerimizi eksiksiz yerine getirdik.

UEFA tarafından bugün kulübümüze iletilen resmi bildirimle birlikte söz konusu süreç başarıyla tamamlanmıştır.

Böylece kulübümüz; anlaşma kapsamında yer alan tüm operasyonel, mali ve sportif kriterleri karşılamış, 2026/2027 sezonu itibarıyla uygulanması muhtemel tüm yaptırım risklerini ortadan kaldırmıştır."

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