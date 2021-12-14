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Spor

Trabzonspor'dan Nwakaeme açıklaması

Trabzonspor'da, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin tedavisine başlandığı bildirildi.

AA14 Aralık 2021 Salı 17:28 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 17:28
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Kulüp doktoru Hakan Çelik, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Hafta sonu oynadığımız karşılaşmada sağ kasığında yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkarılan Anthony Nwakaeme'nin çekilen MR'ında sağ kasığında ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadesini kullandı.

Bordo-mavili futbolcunun tedavisinin bir aylık süreyi bulabileceği öğrenildi.

Trabzonspor'un bu sezon en skorer oyuncularından olan Nwakaeme, deplasmanda oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçının 28. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

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