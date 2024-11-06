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Spor

Trabzonspor'dan Nwakaeme açıklaması! Nijeryalı futbolcudan kötü haber

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da Fenerbahçe maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumu netleşti. Karadeniz ekibi, Nijeryalı oyuncunun son durumu hakkında açıklama yaptı.

6 Kasım 2024 Çarşamba 18:25 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan Nwakaeme açıklaması! Nijeryalı futbolcudan kötü haber
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Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumu belli oldu. Bordo mavili kulüp, tecrübeli oyuncunun son durumunu paylaştı.

İşte Trabzonspor'un açıklaması;

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 11. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maç sonrasında sol kasığında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kasık kas tendon bileşkesinde yaralanma olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi.

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