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Trabzonspor'dan Obertan sürprizi!

Trabzonspor, Fransız sağ açık Obertan ile prensipte anlaştı. Erzurumspor düştüğü için 30 yaşındaki oyuncu için bonservis bedeli ödenmeyecek. Rodallega'dan da yanıt bekleyen Fırtına, forvete Adebayor'dan sonra Faslı Hachadi'yi de listeye aldı. Görüşmeler devam ediyor.

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Trabzonspor transferde sağ gösterip sol vurdu... Kanatlara oyuncu arayan bordo-mavili takım, BB Erzurumspor'un Fransız sağ açığı Gabriel Obertan ile prensipte anlaştı. 30 yaşındaki oyuncunun, sözleşmesinde 'takımı küme düşerse serbest kalır' maddesinin yer aldığı ve transferin bonservis bedeli ödenmeden gerçekleştirileceği öğrenildi. Levski Sofya'dan ara transferde Erzurmspor'a gelen Obertan, Süper Lig'de 10 maçta 827 dakika forma giydi ve 1 gol kaydetti. Deneyimli futbolcu, sezonun ilk yarısında Bulgar Ligi'nde 1 gol, 7 asist üretmişti. Alt kategorilerde 49 kez Fransa Milli Takımı'nda yer alan Obertan'ın ulusal forma ile de 9 golü bulunuyor.

HACHADI'DE İLK TEMASLAR OLUMLU

Forvet hattını da güçlendirmek isteyen Fırtına, Khalid Hachadi üzerine yoğunlaştı... Rodallega'daki belirsizlik üzerine çalışmalara hız veren yönetimin, Faslı forvet için görüşmelerde önemli aşama kaydettiği gelen haberler arasında... 21 yaşındaki oyuncu, takımı Olympique Khouribga ile Fas'ın en üst ligi Botola Pro'da bu sezon 23 maçta 14 kez fileleri havalandırdı. Gelecek vaat eden Hachadi için ilk temaslardan olumlu yanıt alındığı ve kulübüne teklifte bulunulduğu belirlendi. 1.90 boyunda olan ve sol ayağını çok iyi kullanan Khalid'in hem havadan hem yerden etkili bir golcü olduğu ifade ediliyor.

(Fotomaç)

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