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Spor

Trabzonspor'dan Onuralp Çevikkan açıklaması

Trabzonspor'da sağ dizinden sakatlanan Onuralp Çevikkan'ın son durumu hakkında sağlık kurulu başkanından açıklama geldi.

AA15 Mart 2025 Cumartesi 17:01 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan Onuralp Çevikkan açıklaması
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Trabzonspor'da sağ dizinde menüsküs yırtığı bulunan genç kaleci Onuralp Çevikkan, ameliyat edildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, Onuralp Çevikkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Sağ dizinde menüsküs yırtığı bulunan oyuncumuz Onuralp Çevikkan, sponsorumuz Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Alper Kaya ve ekibi tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Operasyon sonrası sporcumuzun en kısa sürede rehabilitasyon sürecine başlaması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

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