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Spor

Trabzonspor'dan orta sahaya takviye! Hedef bir yerli bir yabancı

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını son sürat devam ettiren Trabzonspor orta sahaya takviye yapmaya hazırlanıyor. Bordo mavili ekip, daha önce de formasını giymiş olan Okay Yokuşlu ile 25 yaşındaki Güney Koreli oyuncu Hyun-seok Hong için girişimlere başladı. İşte detaylar...

Akşam23 Temmuz 2024 Salı 09:08 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan orta sahaya takviye! Hedef bir yerli bir yabancı
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Transfer döneminin hızlı ekiplerinden biri olan Trabzonspor'da sıcak gelişmeler devam ediyor. Bordo-Mavililer, orta saha bölgesini güçlendirmek için Okay Yokuşlu ve Hyun-seok Hong'un transferi için yoğun mesai harcıyor. Karadeniz ekibi, West Bromwich forması giyen Okay Yokuşlu ile prensip anlaşmasına vardı. Ancak transferin gerçekleşmesi için İngiliz ekibinin talep ettiği 3 milyon euro bonservis bedelinin düşürülmesi gerektiği vurgulanıyor.

BONSERVİSİ ÇOK YÜKSEK

Belçika'nın KAA Gent takımında forma giyen Güney Koreli oyuncu Hyun-seok Hong, Trabzonspor'un radarındaki diğer isim. Scout ekibinin alınmasını çok istediği Hong için kulübü Gent ile görüşmeler devam ediyor. Gent, başlangıçta 25 yaşındaki oyuncuyu satmaya yanaşmasa da, Hyun-seok Hong'un sözleşme yenilemeye istememesi kulübün fikrini değiştirdi. Ancak transferin gerçekleşmesi için hala yüksek bir bonservis bedeli isteniyor.

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