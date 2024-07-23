Transfer döneminin hızlı ekiplerinden biri olan Trabzonspor'da sıcak gelişmeler devam ediyor. Bordo-Mavililer, orta saha bölgesini güçlendirmek için Okay Yokuşlu ve Hyun-seok Hong'un transferi için yoğun mesai harcıyor. Karadeniz ekibi, West Bromwich forması giyen Okay Yokuşlu ile prensip anlaşmasına vardı. Ancak transferin gerçekleşmesi için İngiliz ekibinin talep ettiği 3 milyon euro bonservis bedelinin düşürülmesi gerektiği vurgulanıyor.

BONSERVİSİ ÇOK YÜKSEK

Belçika'nın KAA Gent takımında forma giyen Güney Koreli oyuncu Hyun-seok Hong, Trabzonspor'un radarındaki diğer isim. Scout ekibinin alınmasını çok istediği Hong için kulübü Gent ile görüşmeler devam ediyor. Gent, başlangıçta 25 yaşındaki oyuncuyu satmaya yanaşmasa da, Hyun-seok Hong'un sözleşme yenilemeye istememesi kulübün fikrini değiştirdi. Ancak transferin gerçekleşmesi için hala yüksek bir bonservis bedeli isteniyor.