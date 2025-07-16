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Spor

Trabzonspor'dan orta sahaya takviye! Saul Niguez'de sona doğru

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor orta sahaya takviye yapmaya hazırlanıyor. Bordo mavili ekip, Atletico Madrid ile sözleşmesini fesheden Saul Niguez'de sona yaklaştı. İşte detaylar...

AKŞAM16 Temmuz 2025 Çarşamba 08:54 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan orta sahaya takviye! Saul Niguez'de sona doğru
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Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Saul Niguez ile orta sahasını güçlendiriyor. İspanyol oyuncu, kulübü A. Madrid ile olan sözleşmesini feshederek Bordo-Mavililer'e katılacak. Bonservis bedeli ödemeden tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katacak olan Karadeniz ekibi, transferi bugün tamamlayacak. 30 yaşındaki Niguez'in, Fırtına için 7 milyon euroluk maaşından feragat ettiği öğrenildi. Taraflar arasında son görüşmeler gerçekleştiriliyor. Geride kalan sezonu Sevilla'da kiralık geçiren yıldız oyuncu, 26 resmi maça çıkarak 1 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Kariyerinde 19 kez İspanya Milli Takımı formasını giyen Niguez, Atletico Madrid ile 2 Avrupa Ligi, 1 La Liga ve 1 UEFA Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca İspanya Kupası, İspanya Süper Kupası ve Chelsea ile FIFA Dünya Kulüpler Kupası zaferleri de bulunuyor. Merkez orta saha oyuncusu olmasına rağmen 8 numara ve sol iç pozisyonlarında da görev alabiliyor. 2018-19 sezonunda 90 milyon euro piyasa değerine ulaşan Niguez'in güncel değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.

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