Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Saul Niguez ile orta sahasını güçlendiriyor. İspanyol oyuncu, kulübü A. Madrid ile olan sözleşmesini feshederek Bordo-Mavililer'e katılacak. Bonservis bedeli ödemeden tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katacak olan Karadeniz ekibi, transferi bugün tamamlayacak. 30 yaşındaki Niguez'in, Fırtına için 7 milyon euroluk maaşından feragat ettiği öğrenildi. Taraflar arasında son görüşmeler gerçekleştiriliyor. Geride kalan sezonu Sevilla'da kiralık geçiren yıldız oyuncu, 26 resmi maça çıkarak 1 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Kariyerinde 19 kez İspanya Milli Takımı formasını giyen Niguez, Atletico Madrid ile 2 Avrupa Ligi, 1 La Liga ve 1 UEFA Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca İspanya Kupası, İspanya Süper Kupası ve Chelsea ile FIFA Dünya Kulüpler Kupası zaferleri de bulunuyor. Merkez orta saha oyuncusu olmasına rağmen 8 numara ve sol iç pozisyonlarında da görev alabiliyor. 2018-19 sezonunda 90 milyon euro piyasa değerine ulaşan Niguez'in güncel değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.