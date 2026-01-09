Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Gil Vicente'de başarılı bir sezon geçiren Luis Esteves için Türkiye'den Trabzonspor devreye girdi.

Bordo-Mavili ekibin, 27 yaşındaki 10 numarayı yakından takip ettiği ve resmi teklif sunmaya en yakın kulüp olduğu ifade ediliyor. Oyuncuyla ayrıca İspanya La Liga'dan iki kulübün de ilgilendiği ancak temasların henüz 'nabız yoklama' seviyesinde olduğu bildirildi.

Gil Vicente Yönetimi'nin, Portekizli yıldızı devre arası transfer döneminde elden çıkarmaya sıcak bakmadığı ve sezon sonuna kadar kadro istikrarını korumak istediği vurgulandı. Bu sezon Gil Vicente'ye katılan ve kısa sürede teknik direktör Cesar Peixoto'nun vazgeçilmezleri arasına giren Esteves, çıktığı 17 maçta 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Esteves'in kulübüyle olan sözleşmesi, 2028 yılının haziran ayında sona eriyor.