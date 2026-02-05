İSTANBUL 14°C / 10°C
Spor

Trabzonspor'dan resmi açıklama! İki futbolcuyla yollar ayrıldı

Trabzonspor'da ayrılık gelişmesi resmen duyuruldu. Bordo mavili kulüp, Rayyan Baniya ve Kazeem Olailgbe'nin Konyaspor'a transfer olduğunu açıkladı.

HABER MERKEZİ5 Şubat 2026 Perşembe 18:52 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan resmi açıklama! İki futbolcuyla yollar ayrıldı
Trabzonspor'da 2 ayrılık birden gerçekleşti. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, Kazeem Olaigbe ve Rayyan Baniya'nın Konyaspor'a transfer olduğu belirtildi.

OLAIGBE İLE YOLLAR AYRILDI

Kamuoyuna Duyuru

Profesyonel futbolcumuz Kazeem Olaigbe'nin, Konyaspor Kulübü'ne satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

RAYYAN BANIYA VEDA ETTİ

Bordo mavili kulüp, Rayyan Baniya'nın ise bonservisiyle birlikte transfer olduğunu açıkladı;

Kamuoyuna Duyuru

Profesyonel futbolcumuz Rayyan Baniya'nın, Konyaspor Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

