Süper Lig'de yarın Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edecek. Öte yandan bordo-mavililere Uğurcan Çakır ve Stefan Savic'ten kötü haber geldi.

İki futbolcunun sağlık durumuna dair açıklama yapılırken, Uğurcan Çakır'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kalça kasında yaralanma tespit edildiği bildirildi.

Çarşamba günkü idmanda sakatlanan Stefan Savic'in ise yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiği duyuruldu.

Öte yandan Uğurcan Çakır ve Stefan Savic, Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almadı.