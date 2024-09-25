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Spor

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!

Trabzonspor'da Umut Bozok ile Arseniy Batagov'un sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

DHA25 Eylül 2024 Çarşamba 15:48 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!
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Trabzonspor Kulübü, Gaziantep FK ile oynanan maçtan sonra ağrı hisseden Umut Bozok ile antrenman esnasında ağrı hisseden Batagov'un sağlık durumlarıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Beşir tarafından yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın Gaziantepspor ile oynadığı maçtan sonra ağrı hisseden oyuncumuz Umut Bozok'un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst adalesinde (Quadriceps) kas yaralanması tespit edilmiştir. Diğer oyuncumuz Arseniy Batagov'un ise takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kasık bölgesinde (Adduktor) kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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