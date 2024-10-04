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  • Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! İşte Anthony Nwakaeme'nin son durumu
Spor

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! İşte Anthony Nwakaeme'nin son durumu

Trabzonspor, yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin antrenmanda sakatlandığı ve çekilen MR'ında sol üst ön adalesinde kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

IHA4 Ekim 2024 Cuma 14:44 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! İşte Anthony Nwakaeme'nin son durumu
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Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Anthony Nwakaeme'nin sol üst ön adalesinde kas yaralanması tespit edildiğini belirtti.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Nwakaeme'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Beşir, "Futbol A Takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst ön adalesinde (Quadriceps) kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi.

Nwakeme, Hatayspor ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

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