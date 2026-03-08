İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2026 Pazar / 20 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0754
  • EURO
    51,2133
  • ALTIN
    7301.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! İşte Benjamin Bouchouari'nin son durumu
Spor

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! İşte Benjamin Bouchouari'nin son durumu

Trabzonspor'da Benjamin Bouchouari'den kötü haber geldi. Bordo mavili ekip, oyuncunun sol ayak bileği dış yan bağında yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ8 Mart 2026 Pazar 15:57 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! İşte Benjamin Bouchouari'nin son durumu
ABONE OL

Trabzonspor forması giyen Faslı orta saha Benjamin Bouchouari'nin MR sonucu açıklandı. Buna göre oyuncunun sol ayak bileği dış yan bağında yırtık ve kanama tespit edildi.

Konuyla ilgili Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığımız RAMS Başakşehir maçında sol ayak bileğinde burkulma meydana gelen oyuncumuz Benjamin Bouchouari'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol ayak bileği dış yan bağında yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi.

TRABZONSPOR'UN KAYSERİSPOR MAÇI KADROSU

Benjamin Bouchouari, Trabzonspor'un Süper Lig'de bu hafta Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın kafilesinde yer almadı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kentsel dönüşüm yıkımı kontrolden çıktı: Vatandaşlar panikle kaçıştılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.