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Spor

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! İşte Denis Draguş'un son durumu

Trabzonspor Galatasaray maçında sakatlık yaşayan Denis Draguş'un sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Oyuncunun sağ diz dış yan bağında zorlanma ve ödem tespit edildiği açıklandı. İşte detaylar...

19 Aralık 2024 Perşembe 15:04 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! İşte Denis Draguş'un son durumu
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Trabzonspor, Denis Draguş'un sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı.

Bordo-mavili takımdan yapılan paylaşımda Denis Draguş için, "Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 16. haftasında Galatasaray ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan futbolcumuz Denis Draguş'un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ diz dış yan bağında zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır." denildi.

Denis Draguş, Galatasaray maçına yedekler arasında başlamış ve oyuna sonradan dahil olmuştu.

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