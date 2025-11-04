İSTANBUL 21°C / 15°C
  Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! İşte Stefan Savic'in son durumu
Spor

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! İşte Stefan Savic'in son durumu

Trabzonspor, Galatasaray derbisinde sakatlanan Stefan Savic'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yayımladı. Savic'in sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edildiği bildirildi. İşte detaylar...

4 Kasım 2025 Salı 13:08
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! İşte Stefan Savic'in son durumu
Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında sakatlanan Stefan Savic'in durumu belli oldu. Buna göre deneyimli stoperin sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edildi.

Savic'le ilgili Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 11. haftasında oynadığımız Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Stefan Savic'in, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi.

