Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında sakatlanan Stefan Savic'in durumu belli oldu. Buna göre deneyimli stoperin sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edildi.

Savic'le ilgili Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 11. haftasında oynadığımız Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Stefan Savic'in, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi.