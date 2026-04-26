  • Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Stefan Savic'in durumu belli oldu
Spor

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Stefan Savic'in durumu belli oldu

Konyaspor maçı için hazırlıklara devam eden Trabzonspor'dan kötü haber geldi. Bordo mavili ekip, Stefan Savic'in sol alt bacak iç kısmında kısmi kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem tespit edildiğini açıkladı. İşte detaylar...

26 Nisan 2026 Pazar 15:48
Trabzonsporlu futbolcu Stefan Savic'in sol bacağında kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem tespit edildiği bildirildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Savic'in durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Beşir, "Samsunspor maçında sol bacağının alt kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Stefan Savic'in yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda sol alt bacak iç kısmında kısmi kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

