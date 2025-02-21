İSTANBUL 4°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2025 Cuma / 23 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4114
  • EURO
    38,1396
  • ALTIN
    3431.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması: Tim Jabol...
Spor

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması: Tim Jabol...

Trabzonspor, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Tim Jabol'un, sağ bacak üst arka adalesinde yaralanma tespit edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi21 Şubat 2025 Cuma 13:59 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması: Tim Jabol...
ABONE OL

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Tim Jabol-Folcarelli için kötü haber geldi. Bordo mavili takımdan Fransız orta saha için sakatlık açıklaması yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Tim Jabol Folcarelli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın Çarşamba günü gerçekleştirdiği antrenman esnasında ağrı hisseden oyuncumuz Tim Jabol Folcarelli'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.