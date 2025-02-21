Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması: Tim Jabol...

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Tim Jabol-Folcarelli için kötü haber geldi. Bordo mavili takımdan Fransız orta saha için sakatlık açıklaması yapıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Tim Jabol Folcarelli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, "Futbol A Takımımızın Çarşamba günü gerçekleştirdiği antrenman esnasında ağrı hisseden oyuncumuz Tim Jabol Folcarelli'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.