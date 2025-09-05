İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Eylül 2025 Cuma / 13 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2562
  • EURO
    48,2498
  • ALTIN
    4708.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Wagner Pina'nın durumu belli oldu
Spor

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Wagner Pina'nın durumu belli oldu

Samsunspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Trabzonsporlu futbolcu Wagner Pina'nın adalesinde 'kısmi yırtık' tespit edildi.

AA5 Eylül 2025 Cuma 14:20 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Wagner Pina'nın durumu belli oldu
ABONE OL

Trabzonsporlu futbolcu Wagner Pina'nın sol uyluk arka adalesinde kısmi yırtık, buna sağlı kanama ve ödem tespit edildi.

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, kulübün internet sitesinden açıklamasında, futbolcunun Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıktığını hatırlattı.

Beşir, Yeşil Burun Adalı futbolcunun sakatlığına ilişkin tedavi sürecine başlandığına işaret ederek "Futbolcumuz Wagner Pina'nın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk arka adale kas grubunda kısmi yırtık, buna bağlı kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Cezaya kızdı, motosikleti ateşe verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.