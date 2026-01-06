İSTANBUL 18°C / 12°C
  • Trabzonspor'dan savunmaya genç takviye: İmza an meselesi!
Spor

Trabzonspor'dan savunmaya genç takviye: İmza an meselesi!

Trabzonspor, savunma hattını güçlendirmek için Chibuike Nwaiwu transferinde anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki stoperin kısa süre içinde Türkiye'ye gelerek sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

6 Ocak 2026 Salı 21:37
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Avustralya Ligi takımlarından Wolfsberger'in defans oyuncusu Chibuike Nwaiwu'nun transferi için anlaşma sağladı.

Wolfsberger Başkanı Dietmar Riegler, "Chibuike Nwaiwu'nun transferi için Trabzonspor ile sona geldik, genel olarak anlaştık" açıklamasını yaptı.

Bordo-mavili yöneticiler, 1.93 boyunda olan 22 yaşındaki Nijeryalı stoperi kısa süre içerisinde Türkiye'ye getirerek sağlık kontrolünden geçirecek ve ardından resmi sözleşme imzalayacak.

Öte yandan Avusturya basını, Trabzonspor'un bu transfer için 7-8 milyon euroluk bonservis ödemesi yapacağını duyurdu.

