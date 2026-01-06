Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Avustralya Ligi takımlarından Wolfsberger'in defans oyuncusu Chibuike Nwaiwu'nun transferi için anlaşma sağladı.

Wolfsberger Başkanı Dietmar Riegler, "Chibuike Nwaiwu'nun transferi için Trabzonspor ile sona geldik, genel olarak anlaştık" açıklamasını yaptı.

Bordo-mavili yöneticiler, 1.93 boyunda olan 22 yaşındaki Nijeryalı stoperi kısa süre içerisinde Türkiye'ye getirerek sağlık kontrolünden geçirecek ve ardından resmi sözleşme imzalayacak.

Öte yandan Avusturya basını, Trabzonspor'un bu transfer için 7-8 milyon euroluk bonservis ödemesi yapacağını duyurdu.