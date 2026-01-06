İSTANBUL 17°C / 14°C
Spor

Trabzonspor'dan savunmaya genç takviye: Oyuncu, İstanbul'a geldi!

Trabzonspor, savunma hattını güçlendirmek için Chibuike Nwaiwu transferinde anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki stoperin kısa süre içinde Türkiye'ye gelerek sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

HABER MERKEZİ6 Ocak 2026 Salı 21:37 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan savunmaya genç takviye: Oyuncu, İstanbul'a geldi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Avustralya Ligi takımlarından Wolfsberger'in defans oyuncusu Chibuike Nwaiwu'nun transferi için anlaşma sağladı.

Wolfsberger Başkanı Dietmar Riegler, "Chibuike Nwaiwu'nun transferi için Trabzonspor ile sona geldik, genel olarak anlaştık" açıklamasını yaptı.

Bordo-mavili yöneticiler, 1.93 boyunda olan 22 yaşındaki Nijeryalı stoperi kısa süre içerisinde Türkiye'ye getirerek sağlık kontrolünden geçirecek ve ardından resmi sözleşme imzalayacak.

Öte yandan Avusturya basını, Trabzonspor'un bu transfer için 7-8 milyon euroluk bonservis ödemesi yapacağını duyurdu.

Trabzonspor, Avusturya ekiplerinden Wolfsberger AC'de forma giyen 22 yaşındaki Nijeryalı savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu ile prensip anlaşmasına vardı.

İSTANBUL'A GELDİ

Bordo-mavililerin anlaşmaya vardığı genç oyuncu, Avusturya'dan saat 23.50 sıralarında İstanbul'a getirildi. Geceyi İstanbul'da geçirmesi beklenen Nwaiwu'nun, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

