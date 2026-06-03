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Spor

Trabzonspor'dan savunmaya genç takviye! Prensip anlaşmasına varıldı

Trabzonspor, Benfica forması giyen Sidny Lopes Cabral'ın transferinde prensip anlaşmasına vardı. 23 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolleri ve resmi işlemler için yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

IHA3 Haziran 2026 Çarşamba 00:36 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan savunmaya genç takviye! Prensip anlaşmasına varıldı
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Trabzonspor, Benfica forması giyen Sidny Lopes Cabral'ın transferinde prensip anlaşmasına varırken, oyuncunun yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, savunma hattına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor yönetimi, uzun süredir gündeminde bulunan Sidny Lopes Cabral'ın transferinde sona yaklaştı. Bordo-mavililer, Cabral'ın transferinde prensip anlaşmasına varırken, oyuncunun yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Hem sağ bek hem de sol bek pozisyonlarında görev yapabilen Yeşil Burun Adaları Milli Takımı oyuncusunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması planlanıyor.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ TRANSFER TAMAMLANIYOR

Bordo-mavili yönetim, 23 yaşındaki oyuncuya yönelik Avrupa kulüplerinin ilgisinin artma ihtimalini göz önünde bulundurarak transferi Dünya Kupası öncesinde sonuçlandırmak için yoğun mesai harcıyor. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde büyük ölçüde mutabakat sağlanırken, Cabral'ın özel uçakla İstanbul'a geleceği öğrenildi.

BENFİCA'DAN TRABZONSPOR'A

Futbol kariyerinde Almanya ve Portekiz'de forma giyen Sidny Lopes Cabral, geçtiğimiz sezon Benfica'ya transfer oldu. Hızı, iki ayağını da etkili kullanabilmesi ve hücum katkısıyla dikkat çeken genç oyuncunun, Trabzonspor'un yeni sezon kadro yapılanmasında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

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