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Spor

Trabzonspor'dan savunmaya takviye! Hedef 28'lik yıldız John Souttar

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor şimdi de savunmaya takviye yapma hazırlığında. Bordo mavili ekip, İskoç takımı Rangers forması giyen John Souttar için harekete geçti. İşte detaylar...

AKŞAM15 Temmuz 2025 Salı 09:12 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan savunmaya takviye! Hedef 28'lik yıldız John Souttar
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Pina, Onuachu ve Augusto'yu kadrosuna katan Trabzonspor'un şimdi defansa takviye yapma hazırlığında olduğu öğrenildi. Fırtına, İskoçya'nın köklü kulübü Rangers'ta forma giyen 28 yaşındaki stoper John Souttar için harekete geçti. Geçen sezon 40 maçta forma giyen ve Rangers'ın vazgeçilmez isimleri arasında bulunan deneyimli savunmacı bir de gol attı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen İskoç stoperin Rangers ile sözleşmesi gelecek yıl sona ereceği için Bordo-Mavili yönetimin fazla bonservis ödemek istemediği, pazarlıkların devam ettiği aktarıldı. Souttar, Rangers dışında Dundee United ve Hearts forması giyerken İskoçya dışına hiç çıkmadı. 28 yaşındaki stoper Trabzonspor ile anlaşırsa kariyerinde bir ilki de yaşamış olacak.

YOLCULUK ZAMAN

Fırtına'da ilk olarak Tonio Teklic, Borna Barisic ve John Lundstram ile yolların ayrılacağı bildiriliyor. Denis Daraguş, Batista Mendy ve Muhammed Cham için gelen teklifler de değerlendiriliyor. Bu futbolcuların ayrılması halinde Karadeniz ekibinin, yabancı kontenjanıyla ilgili herhangi bir sorunu kalmayacak.

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