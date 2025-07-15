Pina, Onuachu ve Augusto'yu kadrosuna katan Trabzonspor'un şimdi defansa takviye yapma hazırlığında olduğu öğrenildi. Fırtına, İskoçya'nın köklü kulübü Rangers'ta forma giyen 28 yaşındaki stoper John Souttar için harekete geçti. Geçen sezon 40 maçta forma giyen ve Rangers'ın vazgeçilmez isimleri arasında bulunan deneyimli savunmacı bir de gol attı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen İskoç stoperin Rangers ile sözleşmesi gelecek yıl sona ereceği için Bordo-Mavili yönetimin fazla bonservis ödemek istemediği, pazarlıkların devam ettiği aktarıldı. Souttar, Rangers dışında Dundee United ve Hearts forması giyerken İskoçya dışına hiç çıkmadı. 28 yaşındaki stoper Trabzonspor ile anlaşırsa kariyerinde bir ilki de yaşamış olacak.

YOLCULUK ZAMAN

Fırtına'da ilk olarak Tonio Teklic, Borna Barisic ve John Lundstram ile yolların ayrılacağı bildiriliyor. Denis Daraguş, Batista Mendy ve Muhammed Cham için gelen teklifler de değerlendiriliyor. Bu futbolcuların ayrılması halinde Karadeniz ekibinin, yabancı kontenjanıyla ilgili herhangi bir sorunu kalmayacak.