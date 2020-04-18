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Spor

Trabzonspor'dan Serdar Gürler sürprizi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye Serdar Gürler transferinde rakip çıktı. Geçen sezonun devre arasında İspanya'nın Huesca takımında kiraladığı Serdar'ın bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılıların Trabzonspor'la yarıştığı öğrenildi.

DHA18 Nisan 2020 Cumartesi 15:03 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 15:03
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Bordo-mavili ekibin de Serdar’ı gelecek sezon kadrosuna dahil etmek istediği ve tecrübeli oyuncunun menajeriyle temasta olduğu ileri sürüldü. Elini çabuk tutmaya çalışan Göztepe’nin ise Serdar’la en kısa sürede anlaşma zemini bulacağı vurgulandı.

Serdar daha önce yaptığı açıklamada, “Ben zaten büyük bir takımda oynuyorum. Göztepe’de yarım kalmış hedeflerim var” ifadelerini kullanıp Göz-Göz’e yeşil ışık yakmıştı. Başkan Mehmet Sepil’in yeni haftada Serdar Gürler’le anlaşması bekleniyor. 

Bu sezon 22 maça çıkan Serdar 1863 dakika sahada kalıp takımın en skorer ismi oldu. Serdar 6 kez fileleri havalandırıp, 5 de asist yaptı.

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