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Spor

Trabzonspor'dan Serkan Asan ve Muhammet Taha Tepe'ye yeni sözleşme

Trabzonspor Kulübü, Serkan Asan ve Muhammet Taha Tepe'nin sözleşmelerindeki mali şartları tadil ettiğini duyurdu.

AA16 Eylül 2022 Cuma 14:35 - Güncelleme:
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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, kulüp ile Serkan Asan arasındaki 31 Mayıs 2026 bitiş tarihli sözleşmenin mali şartlarının tadil edildiği, buna göre oyuncuya 2022-2023 futbol sezonundan itibaren her sezon için 4 milyon 500 bin lira garanti ücret ödeneceği belirtildi.

Sözleşme süresi 31 Mayıs 2027'ye kadar uzatılan kaleci Muhammet Taha Tepe'ye ise bu sezondan başlamak üzere her sezon için 3 milyon 500 bin lira garanti ücret ödeneceği aktarıldı.

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