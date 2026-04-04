Spor

Trabzonspor'dan sezonun ilk derbi zaferi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti ve 4 Kasım 2023'teki Fenerbahçe galibiyetinin ardından ilk defa 'üç büyük' takımdan birini yenmiş oldu.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı sahasında 2-1 mağlup eden Trabzonspor, "üç büyük" rakibi karşısında 882 günlük galibiyet özlemine son verdi.

Büyük maçlarda son galibiyetini 4 Kasım 2023'te Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, 882 gün sonra galip gelerek söz konusu rakipleri karşısında kazanamama serisini sonlandırdı.

Daha önce, "üç büyük" rakipleri karşısında çıktığı son 13 lig müsabakasında 3 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Trabzonspor, Galatasaray maçıyla kötü seriyi bitirdi.

BU SEZONKİ İLK BÜYÜK GALİBİYET

Trabzonspor, "üç büyük" rakibi karşısında bu sezonki ilk galibiyeti Galatasaray karşısında elde etti.

Bordo-mavili takım, söz konusu rakipleriyle bu sezon oynadığı maçlarda İstanbul'da Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu, deplasmanda Galatasaray ile 0-0, Beşiktaş ile kendi evinde 3-3 berabere kaldı.

Evinde Fenerbahçe'ye 3-2 kaybeden Karadeniz ekibi, Galatasaray'ı 2-1 yenerek bu sezon ilk büyük maç galibiyetini aldı.

