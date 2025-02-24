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Spor

Trabzonspor'dan Slavko Vincic paylaşımı: Adalet İçin Eşitlik İstiyoruz!

Trabzonspor Kulübü, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yöneten hakem Slavko Vincic'in kendilerinin Galatasaray ile oynayacağı maçı da yönetmesini istedi.

Haber Merkezi24 Şubat 2025 Pazartesi 22:47 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan Slavko Vincic paylaşımı: Adalet İçin Eşitlik İstiyoruz!
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Trabzonspor Kulübü, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yöneten hakem Slavko Vincic'in kendilerinin Galatasaray ile oynayacağı maçı da yönetmesini istedi.

Kulüpten yapılan açıklamada;

"Adalet İçin Eşitlik İstiyoruz! Futbolun adaletini korumak, rekabetin eşit ve adil şartlarda sürdürülmesini sağlamak, sporun ruhuna uygun bir şekilde sahada emeğin karşılığının verilmesini temin etmek, tüm paydaşların ortak sorumluluğudur.

Bu doğrultuda, kritik karşılaşmalarda maçın sonucuna doğrudan etki edebilecek hataların önüne geçmek adına, deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe ve evimizde oynayacağımız Galatasaray maçlarında; tecrübeli ve en önemlisi hakkaniyetli bir yönetim sergileyeceğine inandığımız Slavko Vincic'in görev almasını talep ediyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu'nu, futbolun adil yönetilmesi adına gerekli adımları atmaya ve bu kritik mücadelelerin, sporun ruhuna uygun bir şekilde yönetilmesini sağlamak için sorumluluk almaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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