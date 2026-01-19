İSTANBUL 4°C / 2°C
Trabzonspor'dan sol beke takviye: Oyuncu şehre geldi

Trabzonspor, sol bek transferinde mutlu sona ulaştı ve Parma forması giyen Mathias Lovik ile prensip anlaşmasına vardı. 22 yaşındaki Norveçli oyuncu, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Trabzon'a geldi.

HABER MERKEZİ19 Ocak 2026 Pazartesi 20:27 - Güncelleme:
Süper Lig'in 18.haftasında Kocaelispor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer sol bek transferinde mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor, İtalya Serie A'da Parma forması giyen Norveçli sol bek Mathias Lovik'in transferi için prensip anlaşmasına vardı. 22 yaşındaki Lovik, pazartesi akşamı saat 20.15 sularında transferi için Trabzon'a geldi.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Trabzonspor, Serie A ekibi ile genç savunma oyuncusu için 3 milyon euro'ya anlaşma sağladı. 1.83 boyundaki futbolcu, sağ bekte ve orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.

BU SEZON LİGDE 9 MAÇTA OYNADI

Bu sezon Serie A'da 9 (472 dakika), İtalya Kupası'nda 3, (270 dakika 1 asist) ve Konferans Ligi'nde 5 maçta (270 dakika forma giyen Lovik, Norveç U21'de de 7 kez ter döktü. Kendini hem savunmada hem hücumda geliştiren, sol bek olarak iki yönlü katkı verebilecek genç futbolcuya scout ekibi onay verdikten sonra hamle yapıldı.

"En büyük hayalin nedir?" sorusuna cevap veren Mathias Lovik: "Gelecek adına en büyük hayalim bir gün Manchester United forması giymek ama şu anda Trabzonspor'dayım. Burada elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." dedi.

