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Trabzonspor'dan Stephane Badji hamlesi

Onazi'nin sakatlanmasının ardından ön libero arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un radarına Stephane Badji girdi… Bordo-Mavililer'in 28 yaşındaki oyuncu için Bursaspor'a Olcay'ı önereceği öğrenildi.

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Onazi'nin sakatlanmasının ardından ön libero arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un radarına Stephane Badji girdi… Bordo-Mavililer'in 28 yaşındaki oyuncu için Bursaspor'a Olcay'ı önereceği öğrenildi.

AYBABA OLCAY'I İSTEDİ

Onazi'nin Sivasspor maçında sakatlanmasının ardından ön libero arayışlarına başlayan Trabzonspor'un gündemine Bursaspor'un Senegalli yıldızı Stephane Badji girdi… Karadeniz ekibinin 28 yaşındaki oyuncu için Yeşil-Beyazlılar'a Olcay Şahan'ı önereceği öğrenildi. Bursaspor bu teklifi kabul etmezse bir miktar da para teklif edilecek. Bursa teknik direktörü Samet Aybaba da daha önce yaptığı açıklamada Olcay'ı kadrosuna görmek istediğini açıklamıştı.

SEZON BAŞINDA GELDİ

Sezon başında Belçika ekibi Anderlecht'ten 600 bin euroya transfer edilen Senegalli oyuncu, Yeşil-Beyazlı formayla 15 maça çıktı ancak gol atma başarısı gösteremedi. Badji, daha önce 2015- 16 sezonunda Başakşehir ve 2017-18 sezonunda ise Kayserispor formalarını giydi. Teknik direktör Ünal Karaman'ın bu transferi istemesindeki en büyük etkenin ise oyuncunun Türkiye Süper Ligi'ni yakından tanıyor olması.

(Takvim)

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