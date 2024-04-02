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Spor

Trabzonspor'dan suç duyurusu

Trabzonspor, olaylı Fenerbahçe karşılaşmasının ardından 347 sosyal medya kullanıcısı ve 5 spor yorumcusu hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

2 Nisan 2024 Salı 14:34 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan suç duyurusu
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Trabzonspor, Fenerbahçe maçının ardından 347 sosyal medya kullanıcısı ve 5 spor yorumcusu hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 17 Mart 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı müsabaka sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle, yazılı ve görsel medya üzerinden kulübümüzü ve camiamızı hedef gösterici ve zan altında bırakacak paylaşımlar tespit edilmiştir.

Hukuk Kurulumuz tarafından; eleştiri sınırlarını aşan, haksız, mesnetsiz ve hukuki dayanaktan yoksun paylaşımlarda bulunan 347 sosyal medya kullanıcısı ve 5 spor yorumcusu hakkında eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu ve 6222 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kulübümüz aleyhine asılsız itham ve iddialarda bulunan kişiler hakkında, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da adalet önünde hesap vermeleri için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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