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Spor

Trabzonspor'dan tarihi çağrı! İlk cevap Fenerbahçe'den geldi

Trabzonspor, Basel ile oynanacak maçın hasılatının depremzedelere bağışlanacağını vurgulayarak, bütün takım taraftarlarını karşılaşmaya davet etti.

13 Şubat 2023 Pazartesi 16:53 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan tarihi çağrı! İlk cevap Fenerbahçe'den geldi
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Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı. Bordo mavili kulüp sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, karşılaşmanın bilet gelirlerinin Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören afetzedelere gönderileceği hatırlatılarak, bütün takım taraftarları maça davet edildi.

"RENK VE ARMA AYIRMAKSIZIN HEPİNİZİ MAÇA BEKLİYORUZ"

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada "Çağrımızdır; Basel ile oynayacağımız karşılaşmaya renk ve arma ayırmaksızın hepinizi bekliyoruz. Bilet gelirlerinin tamamının depremzedelere gönderileceği bu maçta; #HepBirlikte tribünde olalım. 16 Şubat'ta oynayacağımız ve tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı bu müsabakada kombineler geçerli olmayacak. Biletler, tüm takımlara ait Passolig kartı ile satın alınabilecek" ifadelerine yer verildi.

UĞURCAN ÇAKIR: "BİZ BİRİZ, HEP BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ"

Bordo mavili takımın kaptanı Uğurcan Çakır'ın açıklamasının da yer aldığı çağrıda başarılı kaleci "UEFA Konferans Ligi'nde oynamak zorunda olduğumuz Basel maçına renk ve arma ayırmaksızın bütün takım taraftarlarını bekliyoruz. Biz biriz, hep birlikte daha güçlüyüz" diye konuştu.

FENERBAHÇE'DEN CEVAP GELDİ

Trabzonspor'un bu çağrısına bordo mavililerin ezeli rakibi Fenerbahçe'den cevap geldi. Sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Yaralarımızı sarmak için, tek yürek ve #HepBirlikte orada olacağız!" ifadeleri kullanıldı.

BİLET FİYATLARI

Tüm takımlara ait passolig kartları ile satın alınabilecek maçın bilet fiyatları şöyle:

1. Kategori: VİP Platinum: ₺750

2. Kategori: VIP Gold: ₺500

3. Kategori: VIP Silver: ₺400

4. Kategori: Batı: ₺250

5. Kategori: Doğu: ₺200

6. Kategori: Yavru Fırtına: ₺125

7. Kategori: Güney Kale Arkası ve Kuzey Kale Arkası: ₺100

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