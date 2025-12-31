İSTANBUL 5°C / -2°C
Spor

Trabzonspor'dan TFF'ye erteleme başvurusu

Trabzonspor'un, Turkcel Süper Kupa'nın ileri bir tarihe ertelenmesi yönünde başvuruda bulunduğu ifade edildi.

31 Aralık 2025 Çarşamba 16:05
Trabzonspor'dan TFF'ye erteleme başvurusu
Turkcell Süper Kupa'da yarı final müsabakaları 5-6 Ocak tarihlerinde oynanacak. Trabzonspor'un, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği tarihlerin ileri bir tarihe ertelenmesi yönünde başvuruda bulunduğu öğrenildi. Diğer kulüplerin de aynı görüşte olduğu belirtildi.

İptal talebinin gerekçeleri arasında olumsuz hava şartları, müsabakaların zamanlaması ve kulüplerin kadro anlamında sıkıntılı bir süreçten geçmesi olduğu ifade edildi. Ayrıca karşılaşmalara taraftarın da ilgisinin düşük olması en önemli etkenlerden biri olarak gösterildi.

Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek olan 2025 Turkcell Süper Kupa yarı finalinde, 5 Ocak Pazartesi günü Galatasaray ile Trabzonspor, 6 Ocak Salı günü de Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Biletlerin satışa sunulmasına rağmen şu ana kadar Galatasaray - Trabzonspor maçına 5 bin biletin satıldığı ve taraftarların müsabakalara beklenen ilgiyi göstermediği belirtildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından TFF'nin kısa süre içinde yarı final karşılaşmalarının durumuyla ilgili nihai kararını vermesi bekleniyor.

